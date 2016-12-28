Antalya'da 20 ton altÄ±n bulundu iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde kaÃ§ak define kazÄ±sÄ± yapÄ±lan alanda 20 ton altÄ±n bulunduÄŸu iddia ediliyor. BÃ¶lgede araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Antalya'nÄ±n turizm cenneti Kemer Ä°lçesi'nde jandarmaya giden bir ihbar ilçede hareketli dakikalarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.Ä°hbara göre; kaçak define kazÄ±sÄ± yapÄ±lan bir alanda 20 ton altÄ±n bulunduÄŸu iddia edildi. Ä°ddia üzerine Antalya Ä°l Kültür Turizm MüdürlüÄŸü yetkilileri özel bir heyeti bölgeye göndererek araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±.

KAMERA GÖNDERÄ°LDÄ°

Ä°sminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine ÅŸu bilgileri verdi:"Ä°hbar jandarmaya gitmiÅŸ. Bunun üzerine kaçak kazÄ± yapÄ±lan alanda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. Özel bir kamera ile yapÄ±lan ilk tespitlerde külçe altÄ±n olabileceÄŸi düÅŸünülen nesneler tespit edilmiÅŸ. Ancak inceleme sürüyor."

'VALÄ°MÄ°Z AÇIKLAMA YAPAR'

Konuyla ilgili ilk açÄ±klamayÄ± yapan Antalya Ä°l Kültür ve Turizm Müdürü Ä°brahim Acar, "Åžu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarlarÄ± zaman zaman alÄ±yoruz. Gerekli olursa SayÄ±n Valimiz açÄ±klama yapacaktÄ±r. AkÅŸama kadar konunun ne olduÄŸu belli olacak. Åžimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz" dedi