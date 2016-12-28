Antalyaâ€™yÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran altÄ±n ihbarÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde jandarmaya giden bir ihbara gÃ¶re 20 ton altÄ±n bulundu

Ä°hbara göre; kaçak define kazÄ±sÄ± yapÄ±lan bir alanda 20 ton altÄ±n bulunduÄŸu iddia edildi. Ä°ddia üzerine Antalya Ä°l Kültür Turizm MüdürlüÄŸü yetkilileri özel bir heyeti bölgeye göndererek araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±.

KAMERA GÖNDERÄ°LDÄ°

Ä°sminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine ÅŸu bilgileri verdi: “Ä°hbar jandarmaya gitmiÅŸ. Bunun üzerine kaçak kazÄ± yapÄ±lan alanda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. Özel bir kamera ile yapÄ±lan ilk tespitlerde külçe altÄ±n olabileceÄŸi düÅŸünülen nesneler tespit edilmiÅŸ. Ancak inceleme sürüyor.”

'VALÄ°MÄ°Z AÇIKLAMA YAPAR'

Konuyla ilgili ilk açÄ±klamayÄ± yapan Antalya Ä°l Kültür ve Turizm Müdürü Ä°brahim Acar, “Åžu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarlarÄ± zaman zaman alÄ±yoruz. Gerekli olursa SayÄ±n Valimiz açÄ±klama yapacaktÄ±r. AkÅŸama kadar konunun ne olduÄŸu belli olacak. Åžimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz” dedi.

MÜZE MÜDÜRÜ Ä°HBARI DOÄžRULADI

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, ihbar üzerine bölgeye ekip gönderildiÄŸini doÄŸrulayarak, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z inceleme için Kemer’e gitti. Jandarma ve KOM Åžube de olay yerinde ama net bir konu ÅŸuan için yok. AraÅŸtÄ±rÄ±yoruz” dedi.

VALÄ° AÇIKLAMA YAPACAK

Antalya ValiliÄŸi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüdürlüÄŸü, Kemer’de 20 ton külçe altÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ± ile ilgili Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu’nun yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.