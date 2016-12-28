AKOM'dan Ä°stanbullulara kritik uyarÄ±

Meteorolojiden sonra AKOM, Ä°stanbullu vatandaÅŸÄ± PerÅŸembe, Cuma ve Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in uyardÄ±

Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, Trabzon, GümüÅŸhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, AdÄ±yaman, Hakkari çevreleri ile KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± ve DiyarbakÄ±r'Ä±n kuzey kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur iç kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve genellikle kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± ve Marmara'nÄ±n doÄŸusunun iç kesimleri, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu’nun güney ve batÄ±sÄ±, Toroslar Mevkii ve BatÄ± Karadeniz'in iç kesimlerinde yoÄŸun kar, Akdeniz kÄ±yÄ± kesimi, BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, MuÄŸla ve Kocaeli ile Sakarya'nÄ±n kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli yaÄŸmur ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.