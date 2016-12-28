Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 11:37

AKOM'dan Ä°stanbullulara kritik uyarÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteorolojiden sonra AKOM, Ä°stanbullu vatandaÅŸÄ± PerÅŸembe, Cuma ve Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in uyardÄ±

Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, Trabzon, GümüÅŸhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, AdÄ±yaman, Hakkari çevreleri ile KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± ve DiyarbakÄ±r'Ä±n kuzey kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. 

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur iç kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve genellikle kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± ve Marmara'nÄ±n doÄŸusunun iç kesimleri, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu’nun güney ve batÄ±sÄ±, Toroslar Mevkii ve BatÄ± Karadeniz'in iç kesimlerinde yoÄŸun kar, Akdeniz kÄ±yÄ± kesimi, BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, MuÄŸla ve Kocaeli ile Sakarya'nÄ±n kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli yaÄŸmur ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±na yÃ¶nelik 22 ilde yapÄ±lan operasyonlarda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

altÄ±n

Antalyaâ€™yÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran altÄ±n ihbarÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde jandarmaya giden bir ihbara gÃ¶re 20 ton altÄ±n bulundu


Antalya'da 20 ton altÄ±n bulundu iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde kaÃ§ak define kazÄ±sÄ± yapÄ±lan alanda 20 ton altÄ±n bulunduÄŸu iddia ediliyor. BÃ¶lgede araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor.