Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 12:41

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±na yÃ¶nelik 22 ilde yapÄ±lan operasyonlarda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara ValiliÄŸi, FETÖ/PDY'ye yönelik yapÄ±lan operasyona iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. AçÄ±klamada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slardan 5'inin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 1'inin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2'sinin Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 26'sÄ±nÄ±n da Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± mensubu olduÄŸu ifade edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

AKOM'dan Ä°stanbullulara kritik uyarÄ±

Meteorolojiden sonra AKOM, Ä°stanbullu vatandaÅŸÄ± PerÅŸembe, Cuma ve Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§in uyardÄ±

altÄ±n

Antalyaâ€™yÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran altÄ±n ihbarÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde jandarmaya giden bir ihbara gÃ¶re 20 ton altÄ±n bulundu


Antalya'da 20 ton altÄ±n bulundu iddiasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde kaÃ§ak define kazÄ±sÄ± yapÄ±lan alanda 20 ton altÄ±n bulunduÄŸu iddia ediliyor. BÃ¶lgede araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor.