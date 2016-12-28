FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±na yÃ¶nelik 22 ilde yapÄ±lan operasyonlarda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara ValiliÄŸi, FETÖ/PDY'ye yönelik yapÄ±lan operasyona iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. AçÄ±klamada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slardan 5'inin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 1'inin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2'sinin Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 26'sÄ±nÄ±n da Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± mensubu olduÄŸu ifade edildi.