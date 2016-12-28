Yok bÃ¶yle hÄ±rsÄ±zlÄ±k Sultanbeyli'de halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±lar

Sultanbeyli'de hÄ±rsÄ±zlar, Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ saniyeler iÃ§inde Ã§alarak kaÃ§tÄ±.

Edinilen bilgilere göre olay, 24 AralÄ±k Cumartesi günü Sultanbeyli'de yaÅŸandÄ±. Gece 01.00 sÄ±ralarÄ±nda otobüsü evinin önüne park eden ÅŸoför, evine gitti. Bir süre sonra otobüsü gözüne kestiren iki hÄ±rsÄ±z, harekete geçti.Otobüse giren hÄ±rsÄ±zlardan biri ÅŸoför mahalindeki çantayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸlarken, diÄŸer hÄ±rsÄ±z da otobüsün kapÄ±sÄ±nda gözcülük yaptÄ±. Birkaç dakika sonra yedek anahtarÄ± bulan hÄ±rsÄ±zlar, otobüsü çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p hareket etti.Ancak Kurtköy civarÄ±nda kaza yapan hÄ±rsÄ±zlar, otobüsü bÄ±rakarak kaçtÄ±. ZanlÄ±lar, ertesi gün yine baÅŸka bir otomobili çalmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken polis tarafÄ±ndan suç üstü yakalandÄ±.Otobüsün güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntülerde, park halindeki otobüse giren hÄ±rsÄ±zlar, önce el feneriyle otobüsün içerisinde keÅŸif yapÄ±yor. HÄ±rsÄ±zlardan biri ÅŸoför mahalline yönelirken, diÄŸer hÄ±rsÄ±z ise gözcülük görevini üstleniyor.Bu sÄ±rada otobüsün bulunduÄŸu caddeden arabalarÄ±n geçtiÄŸi ve hÄ±rsÄ±zlarÄ±n ifÅŸa olmaktan hiç endiÅŸe etmeden devam etmesi dikkat çekiyor. Otobüsü çalÄ±ÅŸtÄ±rmak için uÄŸraÅŸan hÄ±rsÄ±z, kamerayÄ± fark edince görüÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± kör noktaya çeviriyor.