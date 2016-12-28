Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 13:20

Ä°ÅŸte Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n cevaplamasÄ± beklenen 10 soru


Meclis Darbe AraÅŸtÄ±rma komisyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gÃ¶ndererek cevaplamasÄ±nÄ± bekliyor.

Meclis Darbe AraÅŸtÄ±rma komisyonundan önemli bir adÄ±m geldi. Komisyon Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'a cevaplandÄ±rmasÄ± için 10 soru gönderdi. NTV'nin haberine göre ise sorular ÅŸöyle:

-Darbe giriÅŸimini nasÄ±l öÄŸrendiniz?

-MÄ°T'ten size ulaÅŸan istihbarat darbe giriÅŸimi kuÅŸkusu mu yoksa MÄ°T'e yapÄ±lacak bir saldÄ±rÄ± konusunda mÄ±ydÄ±?

-Bu istihbarat sonrasÄ± sayÄ±n baÅŸbakan ya da cumhurbaÅŸkanÄ± özel kalemiyle bir görüÅŸmeniz oldu mu?

RAPOR GELDÄ° MÄ° GELMEDÄ° MÄ°?

-Görev süreniz içinde FETÖ/PDY'yi bir tehdit olarak gören rapor size sunuldu mu?

-Görev süreniz içinde FETÖ/PDY üyelerini tespit ettiniz mi? Bu konuda MÄ°T'ten bir talebiniz oldu mu?

FETÖ'YLE Ä°LGÄ°LÄ° KRÄ°TÄ°K SORU

-FETÖ'nün TSK'ya sÄ±zmasÄ±nÄ± fark edemeyiÅŸinizin en önemli sebebi nedir?

-Darbe gecesi sizin etkisiz hale getiriliÅŸiniz, AkÄ±ncÄ± Üssü'ne götürülüÅŸünüz ve Çankaya KöÅŸkü'ne geliÅŸinizi anlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

-Kemerle boÄŸazÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±ldÄ± mÄ±?

-Mehmet DiÅŸli'nin açÄ±klamalarÄ±nÄ±, o anda yanÄ±nÄ±zda bulunmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

-AkÄ±ncÄ± üssünden nasÄ±l kurtuldunuz?"

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