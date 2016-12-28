Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 16:54

Sosyal medyadan PKK propagandasÄ± yapan 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


KahramanmaraÅŸ'ta sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±klarÄ± video ve fotoÄŸraflarla PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapanlara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlenerek 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± video ve fotoÄŸraflarla PKK terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapanlara yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar sonunda adresleri saptanan 7 kiÅŸi yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.Bu arada KahramanmaraÅŸ'Ä±n AfÅŸin Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± GözpÄ±nar Mahallesi muhtarÄ± H.G.'de terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sosyal medyada PKK'yÄ± övücü nitelikte paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen muhtar, sorgulanmak üzere AfÅŸin Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü.

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