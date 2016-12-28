Tunceli'deki operasyonlarda 1 Uzman Ã‡avuÅŸ ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Hasan Karadavut ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Turhal’Ä±n Emek Mahallesi Kartal Sokakta oturan Kezban ve Beyler Karadavut çiftine, 5 çocuklarÄ±nÄ±n ortancasÄ± olan oÄŸullarÄ± Hasan Karadavut’un ÅŸehit olduÄŸu haberini Turhal KaymakamÄ± Ahmet Süheyl Üçer, yanÄ±nda Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Bekler ve askeri personel ile birlikte verdi. AcÄ± haber alan Karadavut çifti, gözyaÅŸÄ±na boÄŸuldu. Karadavut çiftinin evine yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± akÄ±n etti. Tek katlÄ± evin dÄ±ÅŸ cephesine Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

Åžehidin aÄŸabeyi Ruhi Karadavut, evin önünde taziyeleri kabul ederken gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Åžehit Karadavut’un 15 günlük iznini ailesinin yanÄ±nda geçirdikten sonra, geçen hafta ilk görev yeri Tunceli’ye döndüÄŸü öÄŸrenildi.

Turhal Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Bekler, üzüntülerinin büyük olduÄŸunu söyleyerek, "Kendisi daha önce ÅŸehit düÅŸen TurhallÄ± Emrah Çeçen’in arkadaÅŸÄ±dÄ±r. Gönüllü olarak gitmiÅŸti. Israrla ÅŸehit olmak düÅŸüncesiyle gitmiÅŸti" dedi.Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Karadavut’un cenazesinin, ilçede yarÄ±n öÄŸle namazÄ± sonrasÄ± topraÄŸa verilecek.