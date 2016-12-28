Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 17:01

Ankara merkezli FETÃ– operasyonunda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Ankara merkezli 22 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 34 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlÄ±klarÄ±, 26'sÄ±nÄ±n da Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± mensubu olduÄŸu kaydedildi.

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