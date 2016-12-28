Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 17:08

Hakkari'de 15 gÃ¼n sÃ¼reyle o uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlarÄ±n 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi bildirildi

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleÅŸtirdikleri terör ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini de olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SaldÄ±rÄ±lar neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z büyük maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±rlar. Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldÄ±rÄ±sÄ±ndan korunmasÄ± maksadÄ±yla bölgesinde emniyet ve asayiÅŸ temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r."

Tedbirler kapsamÄ±nda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince il merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 25 bölgenin, 29 AralÄ±k saat 00.00'dan 12 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi bildirilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye valiliÄŸin internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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