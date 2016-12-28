Aha yeni AtanÄ±z ifadesiyle o fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan 2 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Rize'de kaldÄ±rÄ±lan AtatÃ¼rk heykelinin yerine geÃ§erek fotoÄŸraf Ã§eken 2 ÅŸahÄ±s 'AtatÃ¼rk'Ã¼n manevi hatÄ±rasÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Rize'de, sosyal medyada yayÄ±nladÄ±klarÄ± fotoÄŸraflar nedeniyle, 'Atatürk'ün manevi hatÄ±rasÄ±na hakaret' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan M.K. ve A.B., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Atatürk heykelinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± platform üzerine çÄ±karak çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada paylaÅŸan M.K. ile aynÄ± fotoÄŸrafÄ±, 'Aha yeni AtanÄ±z' yazÄ±sÄ±yla sosyal medyada yayÄ±nlayan A.B. hakkÄ±nda, 'Atatürk'ün manevi hatÄ±rasÄ±na hakaret' suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu kiÅŸiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adliyeye sevk edilen M.K ve A.B., çÄ±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.