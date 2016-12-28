29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil

BazÄ± illerde ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ eÄŸitime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi

Ankara'nÄ±n NallÄ±han ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n tatil edildi.Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Bayram Benlice, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, taÅŸradaki mahallelerden ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara taÅŸÄ±malÄ± sistemle gelen öÄŸrencilerin eÄŸitimlerine yarÄ±n ara verileceÄŸini belirtti.Benlice, ilçe merkezi baÅŸta olmak üzere ÇayÄ±rhan ve SarÄ±yar mahallelerinde eÄŸitim öÄŸretimin normal ÅŸartlarda devam edeceÄŸini kaydetti.

ISPARTA

Isparta’da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, kent merkezi ve baÄŸlÄ± köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verildi.

AFYONKARAHÄ°SAR

Afyonkarahisar'Ä±n Bolvadin Ä°lçesi’nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gün ara verildi.

Bolvadin’de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ±n ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarÄ±n 1 gün süreyle eÄŸitime ara verildi.

Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarÄ±nda kar ve tipi nedeniyle çok sayÄ±da maddi hasarlÄ± trafik kazasÄ± meydana geldi, ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelinde eÄŸitime 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar ara verildiÄŸi bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla il genelindeki tüm okullarÄ±n iki gün daha tatil edildiÄŸi belirtildi.

MANÄ°SA

Manisa'nÄ±n Selendi ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± öÄŸrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± gelen öÄŸrenciler için bir gün okullar tatil edildi. KaymakamlÄ±k kararÄ±yla tatil edilen okullarda eÄŸitim gören 1275 taÅŸÄ±malÄ± öÄŸrenci ile birleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nÄ±flÄ± ilkokullardaki öÄŸrenciler için 29 AralÄ±k PerÅŸembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okullarÄ±n da tatil edilebileceÄŸi bildirildi.

UÅžAK

UÅŸak’ta ÇarÅŸamba gündüz baÅŸlayan ve etkili yaÄŸan kar nedeni ile okullarda eÄŸitim ve öÄŸretimlere bir gün ara verildi.

UÅŸak ValiliÄŸi tarafÄ±ndan alÄ±nan karara göre; “Etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla UÅŸak Ä°l Merkezi ve Ä°lçelerimizde Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± örgün ve yaygÄ±n eÄŸitim veren okullarda 29.12.2016 PerÅŸembe günü 1 (bir) gün süre ile eÄŸitime ara verilmiÅŸtir. AyrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 PerÅŸembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r.” Denildi.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k PerÅŸembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

Öte yandan EskiÅŸehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan karayollarÄ±nda, trafikte sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmamasÄ± için ekipler çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.