Ä°stanbul'da 5 bin polisle dev operasyon

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Yeditepe Huzur adlÄ± uygulama yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul genelinde 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± ‘Yeditepe Huzur' uygulamasÄ± gerçekleÅŸtirildi. 39 ilçede gerçekleÅŸtirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.39 ilçede 5 bin polisin katÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen uygulamada, ÅŸehir giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ile ÅŸehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Ä°l Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan ise uygulama noktalarÄ±nÄ± bizzat gezerek çalÄ±ÅŸma yapan polisleri denetledi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürleri ve il emniyet müdür yardÄ±mcÄ±larÄ± da bizzat uygulama noktalarÄ±nÄ± denetleyerek aksaklÄ±klara müdahale etti. Trafik kontrollerinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.