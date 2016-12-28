Ä°stanbul'da 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ hangi ilÃ§elerde elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi IsÄ±so Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokaklarÄ± ve civarÄ±nda, 30 AralÄ±k 23.30 ile 31 AralÄ±k 08.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. Ä°lçede ayrÄ±ca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarÄ± 31 AralÄ±k'ta 00.01-06.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi GüneÅŸli Yolu Caddesi, ÇeÅŸme 3., Ziya TaÅŸkent sokaklarÄ± ve civarÄ±nda aynÄ± gün 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gün Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Altay Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

Zeytinburnu'nda da aynÄ± gün Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarÄ± 09.00-12.00, TopkapÄ± ve DavutpaÅŸa caddeleri ve civarÄ± ise 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

KaÄŸÄ±thane'de de YeÅŸilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve UlubaÅŸ caddeleri ile DemirbaÅŸ, DenizatÄ±, Devir, Dirayet, Dolunay, DonatÄ±m, DumanlÄ±, Sönmezay, YÄ±ldÄ±rÄ±m sokaklarÄ± ve civarÄ±nda aynÄ± gün 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gün Silivri'de FevzipaÅŸa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00-15.00, Beylikdüzü'nde de Adnan Kahveci Mahallesi PaÅŸabahçe ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.