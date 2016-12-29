Ä°ki il arasÄ± ulaÅŸÄ±m kar ve tipi nedeniyle saÄŸlanamÄ±yor

Åžiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve etkili olan tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

Afyonkarahisar-Ankara karayolu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.AA muhabirinin KarayollarÄ± 31. Åžube ÅžefliÄŸi yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Afyonkarahisar ve çevresinde soÄŸuk hava ile etkili olan ÅŸiddetli tipi, günlük yaÅŸamÄ± ve ÅŸehirler arasÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiliyor.Afyonkarahisar'da dün akÅŸam baÅŸlayan ve etkisini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Afyonkarahisar'Ä± Ankara, Antalya, Ä°zmir, UÅŸak ve Kütahya'ya baÄŸlayan yollarda ulaÅŸÄ±mda aksamalara neden oluyor.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda, 40. kilometresindeki KöroÄŸlu Beli mevkisinde kar ve tipinin görüÅŸ mesafesini iyice düÅŸürmesi yüzünden ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Ankara yönünden gelen araçlar Bayat ilçesinde, Afyonkarahisar yönünden gidenler ise Ä°scehisar ilçesinde bekletiliyor.Yolun kapalÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± Ankara yönüne gidecek otobüslerin seferleri de iptal edildi. Afyonkarahisar Åžehirler ArasÄ± Otobüs Terminali'nden otobüslerin çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmiyor.Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardÄ±ndan Afyonkarahisar-Ankara karayolu yeniden ulaÅŸÄ±ma açÄ±lacak.