Ä°stanbul'da cadde Ã¼zerindeki insanlara ateÅŸ aÃ§tÄ±lar

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece AtatÃ¼rk Caddesi'nde akÅŸam saatlerinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan cadde Ã¼zerindeki insanlara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Olay, Küçükçekmece SöÄŸütlüçeÅŸme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve plakasÄ± öÄŸrenilemeyen siyah bir araçtaki kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi yada kiÅŸiler, cadde üzerinde bulunan vatandaÅŸlarÄ±n üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ateÅŸ açtÄ±. AçÄ±lan ateÅŸ sonucu araç kaçarken, ne olduÄŸunu anlamayan vatandaÅŸlar ise etrafa kaçtÄ±. Bu sÄ±rada F. D. (21) isimli genç araçtan açÄ±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Araç aynÄ± cadde üzerinde 400 metre ileride de bir tekel bayii önüne gelerek iÅŸyerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±ktan sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

AçÄ±lan ateÅŸ sonucu iÅŸyerinde bulunan E. T. (37) hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.Çevredeki vatandaÅŸlar durumu hemen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yerde kanlar içinde yatan F. D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptÄ±ktan sonra Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± aÄŸÄ±r yaralanan F. D.'nin hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi. Hafif yaralanan E. T. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

POLÄ°S EKÄ°PLERÄ° DETAYLI Ä°NCELEME YAPTI

Her iki saldÄ±rÄ± sonrasÄ± polis ekipleri olay yerini ÅŸeritle kapatarak detaylÄ± çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. Polis ekiplerinin olay yerinde tüm delilleri inceleyerek kayÄ±t altÄ±na aldÄ±. Olay sonrasÄ± çevredeki iÅŸyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini araÅŸtÄ±ran polis ekipleri, kayÄ±plara karÄ±ÅŸan aracÄ±n kaçÄ±ÅŸ güzergahÄ±ndaki MOBESE görüntülerini de inceleme altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Polis ekipleri her iki olay sonrasÄ± geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.