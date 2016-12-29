Ankara'da kar topu oynayan vatandaÅŸlarÄ±n bulduÄŸu ÅŸey kan dondurdu

Ankara'da kar topu oynayan vatandaÅŸlar kar Ã¼zerinde yatan bir erkeÄŸe ait ceset buldu

Olay, saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Yenimahalle’de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; ÇamlÄ±ca Mahallesi'nde Tapu Kadastro Genel MüdürlüÄŸü'nün karÅŸÄ±sÄ±ndaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaÅŸlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kiÅŸiyi fark etti.VatandaÅŸlarÄ±n durumu ilgililere haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi geldi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin ardÄ±ndan yerde hareketsiz yatan ÅŸahsÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kurÅŸun yarasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

Olay Yeri Ä°nceleme ekipleri, üzeri 5 santimetre karla kaplanmÄ±ÅŸ olan ceset üzerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan ÅŸahsÄ±n üzerinden kimlik çÄ±kmadÄ±. Cesedin kimliÄŸini tespit etmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Polis ekiplerinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi incelemelerin ardÄ±ndan ceset cenaze aracÄ±na bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polis ekipleri, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.