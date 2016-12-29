Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ilerine duyurdu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Ahmet ÅžÄ±k, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyurdu.ÅžÄ±k, "GözaltÄ±na alÄ±nÄ±yorum. Bir twittle ilgili olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa götürülecekmiÅŸim" diye yazdÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, ÅžÄ±k'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na, "Ahmet ÅžÄ±k ile ÅŸimdi konuÅŸtum. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine, Güvenlik Åžube'ye baÄŸlÄ± polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi için, Haseki Hastanesi'ne götürülüyor. Suçlama örgüt propagandasÄ± yapmakmÄ±ÅŸ" diye yazdÄ±.