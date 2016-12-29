Yolcu otobÃ¼sÃ¼ tarlaya uÃ§tu Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Sinop'ta meydana gelen olayda yolcu otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±. Kaza sonucunda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 25 kiÅŸi yaralandÄ±

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasÄ±nda ilk belirlemelere göre 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2'si aÄŸÄ±r 25 kiÅŸi yaralandÄ±.Ä°stanbul'dan Sinop'a gelen 57 AS 376 plakalÄ± yolcu otobüsü, KargÄ± Saraydüzü yolunda olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle kaza yaptÄ±. Tarlaya uçarak aÄŸaca çarpan otobüste bulunan yolculardan 3 kiÅŸi olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2'si aÄŸÄ±r 25 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu belirtildi.Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.