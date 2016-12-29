Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 08:24

17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±za merdiven boÅŸluÄŸunda kan donduran taciz iddiasÄ±

taciz haberleri

Samsun'da 25 yaÅŸÄ±ndaki Erol K. 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±za merdiven boÅŸluÄŸunda cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklandÄ±

Olay dün merkez Ä°lkadÄ±m Ä°lçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre Erol K., yolda yürürken eski kÄ±z arkadaÅŸÄ± A.B.’yi gördüp yanÄ±na gitti. Daha sonra genç kÄ±zÄ± konuÅŸma bahanesiyle bir binanÄ±n merdiven boÅŸluÄŸuna götürerek cinsel tacizde bulunduktan sonra olay yerinden ayrÄ±ldÄ±. Polise giden genç kÄ±z, baÅŸÄ±ndan geçenleri anlatÄ±p ÅŸikayetçi oldu. Polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Erol K.emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Polis aracÄ±na bindirilirken görüntüsünü alan gazetecilere, "Beni elde edemediÄŸi için iftira atÄ±yor" dedi.Erol K., savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

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