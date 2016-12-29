E-5'de yok artÄ±k dedirtecek kaza, trafik felÃ§ oldu

E-5'te fÄ±rtÄ±nanÄ±n da etkisiyle yan yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi.

Ä°stanbul'da erken saatlerden itibaren etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur vatandaÅŸa sabah kabusu yaÅŸattÄ±. Trafikte de aksamalara neden olan saÄŸanak, kazaya yol açtÄ±. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiÄŸe tamamen kapanÄ±rken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.

FIRTINA VÄ°NCÄ° DEVÄ°RDÄ°

Büyükçekmece'de fÄ±rtÄ±na nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiÄŸe kapandÄ±.Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n günlük hayatÄ± olumsuz etkilediÄŸi Ä°stanbul'da, bir vinç fÄ±rtÄ±na nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazÄ± araçlar vincin altÄ±nda kalarak zarar gördü.

YOL TRAFÄ°ÄžE KAPANDI

Yol çalÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiÄŸe kapandÄ±. Vincin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve yolun trafiÄŸe açÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Ä°STANBULLU SABAH KABUSU YAÅžADI

Ä°stanbul'da erken saatlerden itibaren saÄŸanak yaÄŸmur etkili oluyor. VatandaÅŸlar yaÄŸmurdan korunmak için duraklara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. YaÄŸmurun yanÄ± sÄ±ra rüzgar nedeniyle de vatandaÅŸlar zor anlar yaÅŸadÄ±.