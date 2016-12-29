Ã–ÄŸrencisini pis diye rencide edip iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla sÄ±nÄ±fta dolaÅŸtÄ±rdÄ±

Antalya'da HacÄ± Hafize Saygan Ä°lkokulu'nda sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni, Ã¶ÄŸrencisini "pis" diye soydu. Sonra da kafasÄ±nÄ± tahtaya vurmasÄ± Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencinin velisi olaya mÃ¼dahale ederek, vali yardÄ±mcÄ±sÄ±na dilekÃ§e yazdÄ±.

Antalya HacÄ± Hafize Saygan Ä°lkokulu, öÄŸrenci velilerinin sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni D.L.'ye yönelik ÅŸiddet ve taciz suçlamalarÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddialar, resmi dilekçelerle önce okul yönetimine daha sonra ise MuratpaÅŸa Ä°lçe ve Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'ne bildirilirken, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için jet hÄ±zÄ±yla müfettiÅŸ görevlendirildi.

'ÖÄžRENCÄ°YÄ° SOYUP RENCÄ°DE ETTÄ°'

Okulda eÄŸitim gören 2'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri ve velilerin gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddialar ise kan dondurdu. 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± T.'nin aynÄ± okulda eÄŸitim gördüÄŸünü anlatan öÄŸrenci velisi, "ÖÄŸretmenimiz D.L.'nin psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Çünkü çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bize anlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyler inanÄ±lmaz. D.L., sÄ±nÄ±fÄ±ndaki F.N. isimli kÄ±z öÄŸrenciyi pis olmakla suçlayÄ±p önce kazaÄŸÄ±nÄ±, sonra pantolonunu çÄ±karmÄ±ÅŸ ve tüm sÄ±nÄ±f önünde 'Görüyorsunuz bunun iç çamaÅŸÄ±rÄ± bile pis' diyerek rencide etmiÅŸ. Sonra da kafasÄ±nÄ± tahtaya vurmuÅŸ." diye konuÅŸtu.

'ÖÄžRENCÄ°LER OLAYI DOÄžRULADI'

ÖÄŸrencinin iç çamaÅŸÄ±rÄ± ile sÄ±nÄ±fta dolaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden öÄŸrenci velisi, "Bu olayÄ± duyar duymaz okula gidip müdürle görüÅŸtüm. OlayÄ± tüm öÄŸrencilere sordum ve doÄŸrulattÄ±m. Daha sonrada dilekçe ile ÅŸikâyette bulundum. Söz konusu öÄŸrencinin velisine de konuyu aktardÄ±k. Onlar da ÅŸikâyette bulundu. Ancak söz konusu öÄŸretmenin eÅŸi Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'nde ÅŸube müdürü olduÄŸu için konunun kapatÄ±labileceÄŸini söylediler. Biz ise konuyu takip etmekten vazgeçmedik." dedi.

O GÜN EÅžOFMAN GÄ°YMÄ°Åž

ÖÄŸrencinin soyulmasÄ± ile ilgili iddialarÄ± yalanlayan sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni D.L.'nin "ÖÄŸrencinin düÄŸmesi kopunca pantolonu düÅŸtü" ÅŸeklinde savunma yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, bazÄ± velilerin olay gününe ait güvenlik kameralarÄ±nÄ± izlediÄŸi, koridordaki kameralarda F.N. isimli kÄ±z öÄŸrencinin üzerinde düÄŸmeli bir pantolon deÄŸil lastikli bir eÅŸofman olduÄŸu görüldüÄŸü belirtildi.

'SORUÅžTURMA YAPILIYOR'

Ä°ddialarÄ±n kendilerine de ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan Okul Müdürü Mehmet Ali ÇakÄ±r, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Velilerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikâyetleri ilgili makamlara gönderdik. Süreç sonunda olayÄ±n incelenmesi için muhakkik görevlendirildi. Süreç soruÅŸturma aÅŸamasÄ±na geçtiÄŸi için daha fazla bilgi vermem doÄŸru deÄŸil. EÄŸer gerçekten bu olaylar yaÅŸandÄ±ysa gereÄŸi yapÄ±lÄ±r."

VALÄ° YARDIMCISI: Ä°ZÄ°N VERMEYÄ°Z

Çocuklara yönelik ÅŸiddet ve taciz olaylarÄ± konusunda son derece hassas olduklarÄ±nÄ± kaydeden Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Ece, "Olayla ilgili gerekli soruÅŸturma yapÄ±lÄ±yor. Biz bu konularda son derece hassasÄ±z. Hiçbir çocuÄŸumuza ÅŸiddet veya taciz uygulanmasÄ±na izin vermeyiz. Ben konuyla ilgili detaylÄ± olarak bilgi alÄ±yorum." diye konuÅŸtu