Sinop'ta yolcu otobÃ¼s uÃ§uruma yuvarlandÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Sinop'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼ uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucunda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, bir seyahat firmasÄ±na ait yolcu otobüsü, Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un KargÄ± ilçeleri arasÄ±nda uçuruma yuvarlandÄ±. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenler ve yaralananlar olduÄŸunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaÅŸmakta güçlük çektiÄŸi öÄŸrenildi.

SÄ°VAS'TA DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRÄ°LDÄ°: 34 YARALI

Öte yandan Sivas'Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilçesinde de yolcu otobüsünün ÅŸiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3'ü Afgan, 34 kiÅŸi yaralandÄ±.Kaza saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Sivas-Ankara D-200 karayolu 10'uncu kilometresinde Kavak köyü yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Kars'tan Ankara'ya gitmekte olan Ergün Gökçe (52) idaresindeki 06 NT 902 plakalÄ± yolcu otobüsü YÄ±ldÄ±zeli ilçesi Kavak köyü yakÄ±nlarÄ±nda ÅŸiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çÄ±karak devrildi. Kaza sonrasÄ± olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. Kaza otobüs sürücüsü Gökçe ile birlikte 3'ü Afgan 34 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar 112 saÄŸlÄ±k ekiplerince YÄ±ldÄ±zeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Kazada yaralananlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n isimleri ÅŸöyle:"Alper Uçungan, Mehmet Toprak, Caferi SadÄ±k ArÄ±ÄŸÄ±, Gültekin Yolcu, Åžemsettin Alkan, Fatma Alkan, Ä°zzettin Alkan, Tüner BudaklÄ±, Halis Ötünçtemur, Mehmet Can ToptaÅŸ, Ä°lyas Uysal, Kubilay BudaklÄ±, Erdal KeleÅŸoÄŸlu, Onur Amran, Tanju Erol, Remzi Ölmez, Mert Gökçe, Tevrat Ölmez, Ergün Gökçe, Emine Ölmez, Ahmet AvcÄ±kya"