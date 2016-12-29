Ankara'da kar topu oynayan vatandaÅŸ boÅŸ arazide ceset buldu

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla birlikte kar topu oynamaya Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar Yeni Mahalle'de boÅŸ arazinin iÃ§inde bir erkek cesedi buldular.

Edinilen bilgilere göre; ÇamlÄ±ca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, Tapu Kadastro Genel MüdürlüÄŸünün karÅŸÄ±sÄ±ndaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaÅŸlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kiÅŸiyi fark etti.

KURÅžUN YARASI TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

VatandaÅŸlarÄ±n durumu ilgililere haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi geldi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin ardÄ±ndan yerde hareketsiz yatan ÅŸahsÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kurÅŸun yarasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

CESEDÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LECEK

Olay Yeri Ä°nceleme ekipleri, üzeri 5 santimetre karla kaplanmÄ±ÅŸ olan ceset üzerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. YapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan ÅŸahsÄ±n üzerinden kimlik çÄ±kmadÄ±. Cesedin kimliÄŸini tespit etmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

CENAZE ARACIYLA MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi incelemelerin ardÄ±ndan ceset cenaze aracÄ±na bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polis ekipleri, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.