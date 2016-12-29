Maltepe'de linÃ§ benzin istasyonuna daldÄ± 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. Ä°stanbul'da freni patlayan vinÃ§ benzin istasyonuna daldÄ±. 6 aracÄ± ezen linÃ§, 5 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na sebep oldu.

Maltepe'de freni patlayan bir vinç kamyonu kontrolünü kaybederek benzin istasyonuna daldÄ±. Vinç kamyonunun 6 aracÄ± ezdiÄŸi kazada 5 kiÅŸi yaralandÄ±.Maltepe Cevizli Mahallesi BaÄŸdat Caddesi'nde meydana gelen kazada facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda seyir halinde olan bir vinç kamyonunun freni patladÄ±. Duramayan ve giderek hÄ±zÄ± artan vinç kamyonu önüne çÄ±kan araçlarÄ± parçalayarak ilerledi.

BENZÄ°N Ä°STASYONUNA DALDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi vinç kamyonu caddede bulunan bir benzin istasyonuna daldÄ±. DehÅŸet saçan kamyon benzin istasyonunda araçlarÄ±n üzerine düÅŸerek durabildi. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kiÅŸinin ilk müdahalesi olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulanslarda yapÄ±ldÄ±. Ä°lk kontrolleri yapÄ±lan yaralÄ±lar tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

"FRENÄ° PATLAMIÅž"

OlayÄ± gören bir vatandaÅŸ, "Kamyon yukarÄ±dan geliyordu. Freni patlamÄ±ÅŸ, çok fazla yaralÄ± var. Ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±lar" dedi.Freni patlayan kamyon olay yerine gelen çekici yardÄ±mÄ±yla benzin istasyonundan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

Ä°STANBULLU SABAH KABUSU YAÅžADI

Ä°stanbul'da erken saatlerden itibaren saÄŸanak yaÄŸmur etkili oluyor. VatandaÅŸlar yaÄŸmurdan korunmak için duraklara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. YaÄŸmurun yanÄ± sÄ±ra rüzgar nedeniyle de vatandaÅŸlar zor anlar yaÅŸadÄ±.