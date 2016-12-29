Ä°BB'nin evsizler iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± spor kompleksinde bakÄ±n kim kalmÄ±ÅŸ

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesiyle birlikte Ä°BB Zeytinburnu Spor Kompleksinde evsiz vatandaÅŸa destek oluyor. Ä°smi bir dÃ¶nem siyasilerin dolandÄ±rÄ±lmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen SelÃ§uk Parsadan'Ä±n oÄŸlu 38 yaÅŸÄ±ndaki Hakan Parsadan'Ä±n da olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±yla sokakta yaÅŸayan 485 evsiz vatandaÅŸ, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesince Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir edilerek, barÄ±nma, yiyecek, giyecek, saÄŸlÄ±k ve temizlik ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor.Tesisi gazetecilerle gezen Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri BaraçlÄ±, ihbarlarla tespit ettikleri, kÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da kalan 18 yaÅŸ altÄ±nda olan evsiz vatandaÅŸlarÄ± alÄ±p yurtlara yerleÅŸtirdiklerini, erkeklerin Zeytinburnu Spor Kompleksinde, kadÄ±nlarÄ±n ise KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ± Darülaceze Merkezinde aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

485 KÄ°ÅžÄ°YE 3 ÖÄžÜN YEMEK VE KÄ°ÅžÄ°SEL BAKIM HÄ°ZMETÄ°

Belediyenin kÄ±ÅŸ sezonunda toplam bin 306 kiÅŸiyi misafir ederek ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaraçlÄ±, Zeytinburnu Spor Kompleksinde ÅŸu anda kalan 485 kiÅŸinin 3 öÄŸün yemek ve kiÅŸisel bakÄ±m hizmetlerinin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Evsizlere kayÄ±tlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra, saÄŸlÄ±k, barÄ±nma, yatak, temizlik, berber, banyo, sÄ±cak yemek, kÄ±lÄ±k kÄ±yafet ve acil müdahale hizmetleri veriyoruz." diye konuÅŸtu.

'SOKAKTA KALAN KÄ°MSE GÖRÜNCE ALO 153'Ü ARAYIN'

18 yaÅŸÄ±ndan küçükleri yurtlara, kadÄ±n misafirleri de kadÄ±n barÄ±nma evlerine yerleÅŸtirdiklerini vurgulayan BaraçlÄ±, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlara tedavi hizmeti verildiÄŸini, her ihtimale karÅŸÄ±lÄ±k 24 saat doktor görevlendirildiÄŸini dile getirdi.VatandaÅŸlara, sokakta kalan kimse gördüklerinde ALO 153'ü arayarak bilgi vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapan BaraçlÄ±, "Ekiplerimiz 24 saat aktif çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sokakta yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kentin her noktasÄ±nda takip ediyoruz." dedi.

PARSADAN'IN OÄžLU DA TESÄ°STE

Ä°smi bir dönem siyasilerin dolandÄ±rÄ±lmasÄ±yla gündeme gelen Selçuk Parsadan'Ä±n oÄŸlu 38 yaÅŸÄ±ndaki Hakan Parsadan AA muhabirine, babasÄ±nÄ±n ölümü sonrasÄ±nda zor duruma düÅŸtüÄŸünü, 5 yÄ±ldÄ±r sokakta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve soÄŸuk nedeniyle belediyenin spor merkezine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Parsadan, "Babam Selçuk Parsadan yaÅŸarken çok muhteÅŸem bir hayatÄ±m oldu. Babamla gurur duyuyorum. BabamÄ± kaybettikten sonra böyle bir ortamdayÄ±m ama ben her yerde mutluyum. Param olmuÅŸ olmamÄ±ÅŸ önemli deÄŸil. Buradaki yaÅŸlÄ±lara, engellilere yardÄ±mcÄ± oluyorum. Kaderin cilvesi. Ä°leride, kitap yazmayÄ± düÅŸünüyorum. Kitapta, babamÄ±, kendimi ve uyuÅŸturucuyu, sokaklarda yaÅŸananlarÄ± anlatacaÄŸÄ±m. GeçmiÅŸte uyuÅŸturucu kullandÄ±m ama bÄ±raktÄ±m. Hayat bana insanlarÄ±n acÄ±masÄ±z olduÄŸunu öÄŸretti." diye konuÅŸtu.

"BASKETBOL ANTRENÖRLÜÄžÜ YAPMAK Ä°STÄ°YORUM"

Bir dönem basketbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktaran Parsadan, "Yeni yÄ±ldan beklentim ÅŸu; Basketbol antrenörlüÄŸü yapmak istiyorum. Yeni yÄ±lda inÅŸallah hiçbir insan evsiz kalmaz. DuyarlÄ± iÅŸ adamlarÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da buraya gelmelerini bekliyoruz." dedi.

ÜNÄ°VERSÄ°TE MEZUNU AMA 7 YILDIR SOKAKLARDA YAÅžIYOR

DiyarbakÄ±r ve Antalya'da öÄŸretmenlik yapan 47 yaÅŸÄ±ndaki UÄŸur Yüce ise Ä°stanbul'da 7 yÄ±ldÄ±r evsiz, eÅŸi ve çocuklarÄ±ndan ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Özel nedenlerle öÄŸretmenliÄŸi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ÅŸimdi çalÄ±ÅŸmak istediÄŸi halde iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yüce, "Dicle Üniversitesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± Bölümünden 1994 yÄ±lÄ±nda mezun oldum. Diplomam var ve yÄ±llardÄ±r öÄŸretmenlik yaptÄ±m ama iÅŸ bulamÄ±yorum. Sokakta yaÅŸamak kolay deÄŸil. Yeni yÄ±ldan tek beklentim huzur." diye konuÅŸtu.

"YENÄ° YILDA ÖLMEYÄ° BEKLÄ°YORUM"

63 yaÅŸÄ±ndaki Salim Tilki ise 14 yÄ±ldÄ±r sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸini kaybettiÄŸini, çocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±na ise sÄ±ÄŸÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tilki, "Beni sokaklara iten ekonomik ÅŸartlar. Yeni yÄ±ldan da hiçbir beklentim yok. Ölmeyi bekliyorum." dedi. 50 yaÅŸÄ±ndaki Eugene Lutula da Afrika'dan Ä°stanbul'a geldiÄŸini ve 6 aydÄ±r evsiz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ±n Afganistan'da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Yeni yÄ±l için en büyük hayalim sÄ±cak bir yuvaya sahip olmak." ifadelerini kullandÄ±.