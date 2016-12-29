Milli silahlarÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak istersen suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa TanrÄ±verdi, Milli silahlarÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planÄ±nÄ± satmak isterken suÃ§Ã¼stÃ¼ edilerek 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

MP5 silahÄ± ile üretimine henüz baÅŸlanan Milli Piyade TüfeÄŸi MPT-76'nÄ±n çizim ve üretim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah FabrikasÄ± Müdürü Mustafa TanrÄ±verdi, Ankara 4.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Suçüstü yapÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nan TanrÄ±verdi, MP-5 silahÄ± ve geliÅŸtirilen yerli piyade tüfeÄŸine iliÅŸkin sÄ±rlarÄ±, 1 milyon 100 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.