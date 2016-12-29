TerÃ¶ristlerin kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri anlattÄ±

Hakkari'de terÃ¶ristlerin kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu K.Y, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± dolu gÃ¼nleri aÄŸlayarak anlattÄ±.

Terör örgütü PKK kamplarÄ±ndan kaçarak silahsÄ±z ve teçhizatsÄ±z ÅŸekilde güvenlik güçlerine teslim olan K.Y, ifadesinde Kurban BayramÄ± sonrasÄ±nda evlerine gelen misafirlere içecek almak için bakkala giderken yolunu kesen bir araçtaki kiÅŸilerce kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Araçtaki kiÅŸinin baÄŸÄ±rmamasÄ± için aÄŸzÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, silahlÄ± olduklarÄ± için de korktuÄŸunu belirten K.Y, ÅŸöyle devam etti:"Araçtaki silahÄ± görünce korktum. Bana 'Korkma' dedi ancak ben çok korktum. BaÄŸÄ±rdÄ±m çaÄŸÄ±rdÄ±m, inmeme izin vermedi, aÄŸzÄ±mÄ± baÄŸladÄ±. YukarÄ±daki köye gittik, bir kiÅŸi daha geldi, onu da tanÄ±mÄ±yordum. Benimle birlikte Hakurk'a kadar geldi. Kamptakilere onlarÄ± sevmediÄŸimi kaç defa söyledim ama dinlemediler. Ben kendi isteÄŸimle gitmedim. Kendi isteÄŸimle gitseydim orada kalÄ±rdÄ±m. PKK'yÄ± hiç sevmiyorum, orada hayat diye bir ÅŸey yok. Bayat yemek, sahte hareketler. Hiçbir ÅŸey hoÅŸuma gitmedi. HoÅŸuma gitmeyen bir tarzlarÄ± vardÄ±."

"YER ALTINDA ÇOK ZORLANIYORDUM"

Terör örgütü kamplarÄ±nda 3 ay boyunca zorlu günler geçirdiÄŸini dile getiren K.Y, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle aktardÄ±:"Bir kez baskÄ±n oldu, havan attÄ±lar. 'Korkmuyor musun?' dediler, ben de 'YoldaÅŸlarÄ±mdan korkmuyorum' dedim. Bana, 'Bizden mi bahsediyorsun?' dediler. 'HayÄ±r, sizden bahsetmiyorum' dedim. Bana 'Heval Berfin' diyorlardÄ±. 'Senin böyle konuÅŸmaman lazÄ±m' dediler. Ben de onlara 'Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n kaçacaÄŸÄ±m, burada kalmayacaÄŸÄ±m' dedim.Onlara 'Anneme ve babama gideceÄŸim' dedim. Kandil'e geldim, oradan kaçtÄ±m. GittiÄŸimde askeri elbise verdiler, giymek istemedim zorladÄ±lar. 'Giyeceksin yoksa seni öldüreceÄŸiz' dediler. Giydim, fotoÄŸraf çektiler. AÄŸlÄ±yordum, çok korkuyordum. EÄŸitim vardÄ± bana silah almamÄ± söylediler almadÄ±m çünkü korkuyordum, yer altÄ±nda çok zorlanÄ±yordum. 'Yemek yap' dediler yapmadÄ±m. Oradaki yemekleri yemiyor ve sevmiyordum. AcÄ± çekiyorlardÄ±, annelerini özlüyorlardÄ±."

"BU REZÄ°L BÄ°R HAYAT, SEVMEDÄ°ÄžÄ°M BÄ°R HAYAT"

13 yaÅŸÄ±ndaki K.Y, teröristlerin kendisine "PKK hayatÄ± güzel deÄŸil mi?" diye sorduÄŸunu, kendisinin de rezil ve sevmediÄŸi bir hayat yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini anlattÄ±.Yemeklerin hepsinin bayat olduÄŸunu, çoÄŸu zaman yemek dahi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan K.Y, "Bazen bir hafta, bir ay olmuyor. AçÄ±kçasÄ± banyo bile olmuyor. Su yok, 3-4 ay banyo olmuyor. Ne elektrik var ne de bir ÅŸey." dedi.

"KAMPTA Ä°NGÄ°LÄ°ZCE KONUÅžAN SÄ°LAHLI KÄ°ÅžÄ°LER VARDI"

Irak'Ä±n kuzeyindeki kamplara yönelik hava harekatÄ±nda teröristlerin gelen uçaklardan çok korktuÄŸuna iÅŸaret eden K.Y, "Uçaklar geldiÄŸinde çok korkuyorlar, yerlerinden dahi kÄ±pÄ±rdamÄ±yor, susuyorlar. KeÅŸif gidene kadar susuyorlar. Bir gece onlar uyuduÄŸu sÄ±rada tek baÅŸÄ±ma kaçÄ±p buraya geldim. Kaçarken korkmadÄ±m. Suriye'de kalmadÄ±m sadece. Hakurk ve Kandil'de kaldÄ±m. Kampta Ä°ngilizce konuÅŸan silahlÄ± kiÅŸiler vardÄ±." diye konuÅŸtu.

"ÅžÄ°MDÄ° ÇOK MUTLUYUM, AÄ°LEME KAVUÅžTUM"

K.Y, kampta yemek yapmadÄ±ÄŸÄ±nda ve konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nda "Seni öldüreceÄŸiz" dediklerini aktararak ÅŸunlarÄ± söyledi:"Onlara 'Madem annemden, babamdan uzaÄŸÄ±m, alacaksanÄ±z alÄ±n bu canÄ±' dedim. Ben devletten korkmuyordum. Teslim olduÄŸumda bana bir ÅŸey yapmayacaklarÄ±nÄ± da biliyordum. Beni iyi karÅŸÄ±ladÄ±lar, Allah onlardan razÄ± olsun. Terör örgütü olsaydÄ± bana ceza verirdi, zindana atarlardÄ± veya öldürürlerdi. Ben ÅŸimdi çok mutluyum. Aileme kavuÅŸtum, devletime kavuÅŸtum."

"ONLARINDA DA MUTLU OLMASINI Ä°STÄ°YORUM"

PKK'lÄ± teröristlere "Teslim olun" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan K.Y, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Ä°nÅŸallah onlar da ailelerine kavuÅŸur. OnlarÄ±n da mutlu olmasÄ±nÄ± istiyorum. Kim bilir belki bir ay veya bir sene içerisinde canlarÄ±ndan olurlar. Onlar da gelsinler ve korkmasÄ±nlar çünkü bizim devletimiz çok iyi. Gelip teslim olsunlar. Devletimiz çok iyi, inansÄ±nlar, güvensinler. Ben ÅŸimdi çok mutluyum, aileme, arkadaÅŸlarÄ±ma kavuÅŸtum."