Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 13:16

Emniyet mensubu bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±


Emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile emniyet amiri rÃ¼tbelerinden 2016 yÄ±lÄ± genel atama dÃ¶nemi kapsamÄ±nda, bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doÄŸrultusunda 2016 yÄ±lÄ± genel atamalarÄ± çerçevesinde emniyet teÅŸkilatÄ± personelinin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Bu kapsamda, 2. sÄ±nÄ±f, 3. sÄ±nÄ±f ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden oluÅŸan bin 493 personelin atama ve tayin iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.

894 PERSONEL BÄ°R ÜST RÜTBEYE TERFÄ° EDÄ°LDÄ°

Öte yandan, 2. sÄ±nÄ±f emniyet müdürü 37 personel 1. sÄ±nÄ±f emniyet müdürlüÄŸüne, 3. ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden oluÅŸan 894 personel ise bir üst rütbeye terfi ettirildi. 396 personelin ise yerinde bÄ±rakÄ±lma talepleri (Ä°PKA) de kabul edildi.AtamasÄ± yapÄ±lan personel, "PolNet" sisteminden kullanÄ±cÄ± adÄ± ve ÅŸifresini girerek, atama bilgilerine ulaÅŸabilecek.

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