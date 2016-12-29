Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n, twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "Türkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "terör örgütü propagandasÄ±nÄ± yapma" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu kapsamda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan ÅžÄ±k, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine Güvenlik Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete götürüldü. Ahmet ÅžÄ±k da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. ÅžÄ±k, "GözaltÄ±na alÄ±nÄ±yorum. Bir twittle ilgili olarak savcÄ±lÄ±ÄŸa götürülecekmiÅŸim" diye yazdÄ±.

ÅžÄ°KAYET KONUSU TWEETLER

SoruÅŸturmaya konu olan ÅžÄ±k'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± bazÄ± tweetler ÅŸunlar:"(Suikastçinin Nusra'cÄ± deÄŸil FETÖ'cü olduÄŸunu kanÄ±tlama gayretindeki iktidar ve yancÄ±larÄ± katilin polis olduÄŸu gerçeÄŸini ne yapacaksÄ±nÄ±z?), 'Katil devlettir deyince bozuluyorsunuz', 'Ä°ktidar nezdinde savaÅŸ gerektirecek durumun adÄ± artÄ±k belli. O da rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine konulacak son noktadÄ±r', 'SavaÅŸ, PKK ile ülkenin belirli bir bölgesinde arada kesintiler olsa da 1984'ten bu yana var', 'Cizre'de evlerin bodrumlarÄ±nda yakÄ±lanlarla Ä°stanbul'da bombayla parçalananlarÄ± kÄ±yaslayacaÄŸÄ±na ikisine de itiraz et', 'SÄ±rrÄ± Süreyya Önder'e isnat edilen fiil suçsa, sarayda oturandan baÅŸlayarak daha bir dolu sanÄ±k olmasÄ± gerekmez mi', 'Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler, katil sürüsü bir mafyasÄ±nÄ±z', 'ABD ve AB'nin cihatçÄ± teröre karÅŸÄ± müttefikimiz dedikleri PYD'nin terör örgütü olduÄŸunu kanÄ±tlamaya çalÄ±ÅŸanlar olaÄŸan ÅŸüpheli olmaz mÄ±?"

YAZILARI DA DOSYAYA GÄ°RDÄ°

ÅžÄ±k'Ä±n Cumhuriyet gazetesinin internet sayfasÄ±nda yer alan 14 Mart 2015 tarihli "Ya Apo Kandil'e ya biz Ä°mralÄ±'ya" baÅŸlÄ±klÄ± terör örgütü sözde yöneticisi Cemil BayÄ±k ile yaptÄ±ÄŸÄ± röportaj, 8 Temmuz 2015 tarihli "Bizimki gazetecilik sizinki ihanet" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±, 9 Temmuz 2015 tarihli "MÄ°T tÄ±rlarÄ± savcÄ±sÄ±; MÄ°T, ReyhanlÄ±'ya göz yumdu onlara bilgi vermesek engellerdik" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± ve 13 Åžubat 2015 tarihli "TÄ±rdaki sÄ±r aydÄ±nlandÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±larÄ± ile 23-26 Eylül 2014 yÄ±lÄ±nda Avrupa Parlamentosu ortaklÄ±ÄŸÄ±yla Heybeliada'da düzenlenen basÄ±n özgürlüÄŸü çalÄ±ÅŸtayÄ±nda "PKK için çalÄ±ÅŸanlar da gazetecidir" açÄ±klamalarÄ±yla "Terör örgütü propagandasÄ± yapma" ve "Türkiye Cumhuriyetini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddia edildi.