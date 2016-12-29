VatandaÅŸ bakÄ±n en Ã§ok hangi sektÃ¶re gÃ¼venmiyormuÅŸ

TÃœÄ°K Ekonomik GÃ¼ven Endeksi'nin 86.55 dÃ¼zeyinden 70.52'ye inmesiyle vatandaÅŸlarÄ±n en Ã§ok hizmet sektÃ¶rÃ¼ne gÃ¼venmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ekonomik güven endeksindeki düÅŸüÅŸ, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düÅŸüÅŸlerden kaynaklandÄ±.AralÄ±k ayÄ±nda tüketici güven endeksi 63,38 deÄŸerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103,6 deÄŸerine ve hizmet sektörü güven endeksi 93,35 deÄŸerine geriledi. AralÄ±k ayÄ±nda perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,13 deÄŸerine, inÅŸaat sektörü güven endeksi ise 76,15 deÄŸerine yükseldi.