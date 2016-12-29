TÃ¼rk Hava YollarÄ± 23 seferini iptal etti

Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± olumsuz etkilemesi Ã¼zerine THY aÃ§Ä±klama yaparak, AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 23 seferini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türk Hava YollarÄ± (THY) BasÄ±n MüÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n Ä°stanbul'da yaÅŸanmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle Atatürk HavalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± iç ve dÄ±ÅŸ hatta 23 seferini iptal etti.YolcularÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezinden öÄŸrenmeleri istendi.

"SEFERLER YÜZDE 15 ORANINDA AZALTILMIÅžTIR"

DHMÄ° tarafÄ±ndan açÄ±klanan bilgi notunda ÅŸöyle denildi:"29.12.2016 PerÅŸembe öÄŸleden sonra baÅŸlayÄ±p, 31.12.2016 öÄŸleden sonraya kadar olumsuz meteorolojik ÅŸartlar beklenmektedir. Beklenen aÄŸÄ±r meteorolojik ÅŸartlar ( kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma ve kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk HavalimanÄ±'nda seferler yüzde 15 oranÄ±nda azaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

THY TARAFINDAN Ä°PTAL EDÄ°LEN SEFERLER

Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iptal ettiÄŸi seferler ÅŸöyle; Ä°ç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Adana, Denizli, DiyarbakÄ±r, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Sivas, Erzurum, Trabzon. DÄ±ÅŸ Hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, BükreÅŸ, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere 23 seferini iptal etti.