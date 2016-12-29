Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 13:33

TÃ¼rk Hava YollarÄ± 23 seferini iptal etti


Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± olumsuz etkilemesi Ã¼zerine THY aÃ§Ä±klama yaparak, AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 23 seferini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türk Hava YollarÄ± (THY) BasÄ±n MüÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n Ä°stanbul'da yaÅŸanmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle Atatürk HavalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± iç ve dÄ±ÅŸ hatta 23 seferini iptal etti.YolcularÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezinden öÄŸrenmeleri istendi.

"SEFERLER YÜZDE 15 ORANINDA AZALTILMIÅžTIR"

DHMÄ° tarafÄ±ndan açÄ±klanan bilgi notunda ÅŸöyle denildi:"29.12.2016 PerÅŸembe öÄŸleden sonra baÅŸlayÄ±p, 31.12.2016 öÄŸleden sonraya kadar olumsuz meteorolojik ÅŸartlar beklenmektedir. Beklenen aÄŸÄ±r meteorolojik ÅŸartlar ( kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, buzlanma ve kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk HavalimanÄ±'nda seferler yüzde 15 oranÄ±nda azaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

THY TARAFINDAN Ä°PTAL EDÄ°LEN SEFERLER

Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iptal ettiÄŸi seferler ÅŸöyle; Ä°ç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, Ä°zmir, Antalya, Adana, Denizli, DiyarbakÄ±r, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Sivas, Erzurum, Trabzon. DÄ±ÅŸ Hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, BükreÅŸ, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere 23 seferini iptal etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AVM otopark giriÅŸlerine plaka tanÄ±ma sistemi kurulacak

Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu.


Karda mahsur kalan ev hapsi mahkumu cezaevine girme korkusu yaÅŸÄ±yor

Bursa'da kar yÃ¼zÃ¼nden kapanan yolda mahsur kalan elektronik kelepÃ§eli ev hapsi mahkumu gence hapis yolu gÃ¶zÃ¼ktÃ¼.


TIR'da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucuyla yakalanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n o hareketleri yok artÄ±k dedirtti

Bursa'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± TIR'da taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±yla yakalandÄ±, piÅŸkin hareketlerde bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ konuÅŸmalarÄ±yla herkesi ÅŸok etti.