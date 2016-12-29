Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 13:51

Antalya'da 20 ton kÃ¼lÃ§e altÄ±n bulundu iddiasÄ±na validen yanÄ±t geldi


Antalya'da 20 ton kÃ¼lÃ§e altÄ±n iddiasÄ± Ã¼zerine Antalya Valisi MÃ¼nir KaraloÄŸlu, "Hayaller altÄ±n, gerÃ§ekler alÃ§Ä±" yorumunda bulundu.

Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde daÄŸlÄ±k alanda 20 ton külçe altÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ± sosyal medyayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. AltÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸu iddia edilen bölgeye harekete geçen jandarma, alana giriÅŸi yasakladÄ±. Antalya valisi ise sosyal medya hesabÄ±ndan söylentilere yorum yaptÄ±.

4 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Ä°ddiaya göre, jandarma ekipleri, Kemer'in UvacÄ±k Mahallesi MezarlÄ±k dibi mevkiindeki Göynük Kanyonu içerisindeki daÄŸlÄ±k alanda yapÄ±lan kaçak kazÄ±da külçe altÄ±n bulunduÄŸu ihbarÄ± üzerine harekete geçti. BazÄ± noktalarda kaçak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, olayÄ±n ardÄ±ndan 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BÖLGEYE GÄ°RÄ°Åž YASAKLANDI

Kaçak kazÄ± yapÄ±lan bölgeyi çembere alan jandarma, araç ve yaya giriÅŸini yasakladÄ±. Bölgede maÄŸara benzeri bir yapÄ± bulunurken, içine henüz ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm MüdürlüÄŸü ve Müze MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiÄŸi ve incelemenin sürdüÄŸü kaydedildi.

Ä°DDÄ°ALARA YANIT ANTALYA VALÄ°SÄ°NDEN GELDÄ°

Kemer ilçesinde daÄŸlÄ±k alanda 20 ton külçe altÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ± üzerine Antalya Valisi Münir KaraloÄŸlu da bugün sosyal medya hesabÄ±ndan bir maÄŸara içinden külçe altÄ±n fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak, "Hayaller altÄ±n, gerçekler alçÄ±" yorumunda bulundu.

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