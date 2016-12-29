Antalya'da 20 ton altÄ±n bulundu iddiasÄ± doÄŸru mu

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde 20 ton altÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ilgili gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ddiaya göre, Kemer'in OvacÄ±k Mahallesi MezarlÄ±k Dibi Mevkiindeki kanyonda, geçtiÄŸimiz pazar günü 35 yaÅŸÄ±ndaki Süleyman A. av sÄ±rasÄ±nda cep telefonu ile çektiÄŸi bir görüntüyü Antalya Müze MüdürlüÄŸüne gönderdi. Jandarma ekipleri Süleyman A.'nÄ±n ifadesine baÅŸvururken, Antalya Ä°l Kültür Turizm MüdürlüÄŸü ve Müze MüdürlüÄŸü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Bölgede, yapÄ±lan ilk incelemenin ardÄ±ndan iÅŸ makinelerinin yardÄ±mÄ±yla kazÄ± ve arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. 3 gün süren kazÄ±larÄ±n ardÄ±ndan ortaya çÄ±karÄ±lan külçelerin, altÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ve külçe ÅŸeklinde imal edilmiÅŸ alçÄ± olduÄŸu belirlendi. AlçÄ±dan imal edilmiÅŸ olan külçelerin yaldÄ±z boyayla boyandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Antalya Ä°l Kültür ve Turizm MüdürlüÄŸü, Müze MüdürlüÄŸü, Kemer Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Kemer Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Murat Åžahin’in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 3 gün süren çalÄ±ÅŸmalarda Kemer Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸünde görevli iÅŸçilerin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± külçelerin altÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kÄ±nca olay yerinde kÄ±rÄ±larak imha edildi. AltÄ±n görünümlü külçelerle çekilen video ve fotoÄŸraflarla vatandaÅŸlarÄ±n dolandÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Olayla ilgili 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, yaklaÅŸÄ±k 7 kiÅŸinin de arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.