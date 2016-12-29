Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 16:41

Ä°stanbul'daki patlamanÄ±n nedeni belli oldu

istanbul patlama

Ä°stanbul GÃ¼ngÃ¶ren'de meydana gelen patlamanÄ±n nedeni belli oldu

Ä°stanbul Güngören'de bir dairede doÄŸagazl sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlama oldu. Dairenin boÅŸ olmasÄ± sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan boÅŸaltÄ±ldÄ±.Edinilen bilgiye göre, Güngören'de bulunan Cömertkent Sitesinde 12 katlÄ± bir apartmanÄ±n 10'uncu katÄ±ndaki bir dairenin balkon kÄ±smÄ±nda patlama meydana geldi. PatlamayÄ± duyan vatandaÅŸlar binayÄ± boÅŸaltÄ±rken, itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, binanÄ±n ön tarafÄ±na güvenlik ÅŸeridi çekerken, vatandaÅŸlarÄ±n binayÄ± tahliye etmesine yardÄ±mcÄ± oldu.

Bu sÄ±rada olay yerine gelen Ä°GDAÅž ekipleri de binanÄ±n doÄŸalgazÄ±nÄ± kesti. Ä°tfaiye ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemeler sonucu patlamanÄ±n dairede bulunan doÄŸalgaz kombisinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, patlama site içerisinde paniÄŸe sebep oldu.

Patlama sesini duyan bir site sakini patlamanÄ±n gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Polisler patlamanÄ±n gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan olduÄŸunu söylediler. Patlama sÄ±rasÄ±nda evde kimse yoktu. PatlamanÄ±n ÅŸiddetiyle evin camlarÄ± arabalarÄ±n üstüne düÅŸtü. Patlama çok ÅŸiddetli oldu. Biz 3 blok öteden sesi duyduk" dedi.Ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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