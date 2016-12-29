Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 17:08

Sel nedeniyle vatandaÅŸlar alt geÃ§itte mahsur kaldÄ±

adana

Adana'da etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle alt geÃ§idi su bastÄ±

Adana'da saÄŸanak nedeniyle alt geçidi su basÄ±nca, araç içinde vatandaÅŸlar mahsur kaldÄ±.Türkiye'yi etkisi altÄ±na alan yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava Adana'da da etkili olmaya devam ediyor. Dün gece baÅŸlayan ve bugün gün boyu devam eden saÄŸanak yaÄŸmur nedeniyle D-400 karayolu Mersin istikameti alt geçidi sular altÄ±nda kaldÄ±. Göle dönen karayolundan geçmeye çalÄ±ÅŸan sürücüler ise yolda kaldÄ±. Åžemsettin KÄ±lÄ±ç (34) isimli sürücü ise yanÄ±ndaki yolcu ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 30 dakika su içinde kalan aracÄ±nda kurtarÄ±lmayÄ± bekledi. Bir süre sonra iki görevli gelerek aracÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden iterek su olmayan yere kadar götürdü. Kurtulan KÄ±lÄ±ç, aracÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu her yaÄŸmurda alt geçidin su bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu çaÄŸda bu görüntülerin olmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.Alt geçitteki suyun tahliyesi için görevliler çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürüyor. Karayolundan trafik ise kontrollü olarak veriliyor.

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