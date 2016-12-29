DiyarbakÄ±r'daki patlamanÄ±n nedeni ne

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde meydana gelen patlamanÄ±n nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Sur ilçesinde gerçekleÅŸtirilen hendek-barikat operasyonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgedeki yÄ±kÄ±m ve hafriyat kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, bugün saat 16.15 sÄ±ralarÄ±nda DiyarbakÄ±r büyük bir patlama sesi ile sarsÄ±ldÄ±. PatlamanÄ±n, sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sürdüÄŸü merkez Sur ilçesinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda bulunan mühimmat ve patlayÄ±cÄ±larÄ±n kontrollü olarak imhasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kontrollü patlatma kentin birçok yerinden hissedilirken, özellikle merkez Sur ilçesinde esnaf ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan vatandaÅŸlar patlama ile büyük panik ve korku yaÅŸadÄ±.