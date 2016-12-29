Meteorolojiden iki il iÃ§in kritik uyarÄ±

Mersin Meteoroloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re Mersin ve Adana iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ± yapÄ±ldÄ±

Mersin Meteoroloji Ä°l MüdürlüÄŸü, bu gece saat 24.00'den sabah 06.00'ya kadar kent merkezinde saÄŸanak yaÄŸmur, 700 metre rakÄ±m üzerindeki yerlerde ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini duyurdu.Meteoroloji Ä°l MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Tahminlerimiz doÄŸrultusunda bugün DoÄŸu Akdeniz'de görülen ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlara ilave olarak bu gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde ÅŸiddetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, iç ve yüksek kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi.YaÄŸmurun gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda etkili olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.