Ä°zmir'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yollar kapandÄ±

Ä°zmir'de ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle KemalpaÅŸa-TorbalÄ± arasÄ± trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de, KemalpaÅŸa-TorbalÄ± arasÄ±ndaki yol yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeni ile araç trafiÄŸine kapandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 5 saat kapalÄ± kalan yolda 200 araç mahsur kaldÄ±.

Dün aksam saatlerinden beri devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± bugün saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda KemalpaÅŸa-TorbalÄ± yolu arasÄ±ndaki Karabel rampasÄ± araç trafiÄŸine kapandÄ±. TÄ±r ve kamyonlar 3 kilometrelik araç kuyruÄŸu oluÅŸtururken yaklaÅŸÄ±k 200 araç yolda mahsur kaldÄ±. Ä°ddiaya göre, taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸan yol temizleme ekiplerinin gönderdiÄŸi tuzlama aracÄ± arÄ±zalÄ±, greyder ise zincirsiz geldiÄŸi için çalÄ±ÅŸamadÄ±. Devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yolu kapatÄ±rken yolda mahsur kalan sürücüler ise bu duruma isyan etti. Ä°zmir'den gelen ekip tuzlama aracÄ±nÄ± tamir ederken greydere de zincir takÄ±ldÄ±ktan sonra 14.30 sÄ±ralarÄ±nda yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

YOLDA MAHSUR KALDILAR

Yolda mahsur kalan ÅŸoförlerden Selami Meral, "5 saattir burada maÄŸduruz. Bizi kandÄ±rdÄ±lar, buraya iki tane arÄ±zalÄ± araç göndermiÅŸler. Greyder geldi, zincirim yok yukarÄ± çÄ±kamam dedi. DoÄŸuda 1 metre karÄ± 1 saatte temizliyorlar, burada 5 santim karÄ± temizleyemediler 5 saatte. 50 sefer karayollarÄ±nÄ± aradÄ±k, gönderdik, ilgilenecekler diyorlar. Ama ilgilenen yok" dedi.

Bir diÄŸer maÄŸdur ÅŸoför Abdurrahman KÄ±lÄ±ç, "Buraya tuzlama aracÄ± göndermiÅŸler o da arÄ±zalÄ± çÄ±ktÄ±. Tuzlama aracÄ± saat 11.00'den beri burada. 5 saattir buradayÄ±z tuz dökme aracÄ±nÄ±n yeni tamiri yapÄ±lÄ±yor. Tuz dökmüyormuÅŸ, kilidi sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. AçacaÄŸÄ± 500 metre yol kaç saattir uÄŸraÅŸÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.

Salihli'den Selçuk'a gitmek için yola çÄ±kan ancak yolda kalan kamyon ÅŸoförü Mehmet Emre, "Yolu temizlemek için gelen greyderin zinciri yok. Sonradan zincir getirdiler 6 adam bir zinciri 1 saattir takamadÄ±. Yetkililer açÄ±klamada yapmadÄ±. Saat 10.00'dan beri aç, susuz bekliyorum burada" ifadelerini kullandÄ±.