Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 17:23

Mersin'de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar 2 can aldÄ±

mersin

Mersin'de etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mersin'de meydana gelen sel nedeniyle debisi yükselen derede erkek cesedi bulundu.D-400 karayolunun UluslararasÄ± Mersin LimanÄ±'nÄ±n D kapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir köprünün ayaklarÄ±nda hareketsiz birinin durduÄŸunu gören vatandaÅŸlar durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler yaptÄ±klarÄ± incelemede üzerinden kimlik çÄ±kmayan yarÄ± çÄ±plak haldeki erkeÄŸin öldüÄŸünü belirledi.Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan bulunduÄŸu yerden çÄ±kartÄ±lan ceset incelenmek üzere morga götürüldü.

Bu arada, cesedi bulunan kiÅŸinin sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p ölmüÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde durulduÄŸu öÄŸrenildi.Kentte sel sularÄ± nedeniyle debisi yükselen bir derede de kadÄ±n cesedi bulunmuÅŸtu.

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