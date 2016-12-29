30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edilecek

Yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümünde etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle birçok il ve ilçede okullarÄ±n yarÄ±n ( 30 AralÄ±k 2016) tarihinde eÄŸitime ara verilecek. Ä°stanbul'da yaÅŸayan öÄŸrenciler için henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, öÄŸrencilerin bekleyiÅŸi devam ediyor. Ä°ÅŸte okullarÄ±n tatil olduÄŸu iller...

UÅžAK

UÅŸak ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre “TaÅŸÄ±ma Merkezi Okullarda” eÄŸitime bir gün ara verildi.

UÅŸak ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde; “UÅŸak Meteoroloji MüdürlüÄŸü’nün Hava Tahmin RaporlarÄ±nda bildirilen mevcut hava ÅŸartlarÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ durumu ve en son meteorolojik veriler deÄŸerlendirildiÄŸinde, öÄŸrencilerimizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ulaÅŸÄ±m güvenliÄŸi için; Ä°l genelinde ilçeler dâhil temel eÄŸitim (TaÅŸÄ±ma Merkezi Okullar), özel eÄŸitim ve ortaöÄŸretim kapsamÄ±nda taÅŸÄ±malÄ± olarak eriÅŸim saÄŸlanan öÄŸrencilere ve birleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nÄ±flÄ± köy okullarÄ±nÄ±n 30 AralÄ±k 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yerleÅŸim yerlerindeki okullarÄ±mÄ±zda EÄŸitim ÖÄŸretimin devam etmesine karar verilmiÅŸtir” denildi.

BÄ°LECÄ°K

Bilecik’in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eÄŸitim verilen bir günlük kar tatili uzadÄ±.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilçede okullar 30 KasÄ±m 2016 Cuma günü de tatil edildi. Ä°lçede 2 gündür devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yapÄ±lan son deÄŸerlendirmeler sonrasÄ±nda yarÄ±nki meteorolojik veriler de deÄŸerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüÅŸen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okullarÄ±n Pazartesi gününe kadar tatil edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Bilecik'in GölpazarÄ± ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n da tatil edildi.

GölpazarÄ±’nda KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, olumsuz hava koÅŸullarÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilçe ve baÄŸlÄ± köylerde önlem amaçlÄ± olarak eÄŸitime 30 AralÄ±k Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiÄŸi belirtildi. Bugün de okullarÄ±n tatil edildiÄŸi GölpazarÄ±'na baÄŸlÄ± 40 köy yolunun halen kapalÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

BALIKESÄ°R

BalÄ±kesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n da tatil edildi.

Dursunbey’de dün baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bu gün de aralÄ±ksÄ±z devam etti. Åžehir merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santimetreye ulaÅŸÄ±rken, kÄ±rsal mahallelerde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 60 santimi buldu. BazÄ± otomobiller yollarda gitmekte zorlanÄ±rken, yardÄ±mlarÄ±na diÄŸer sürücüler koÅŸtu. Kar lastiÄŸi kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadÄ±.

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 santime ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaÅŸadÄ±. OkullarÄ±n dün tatil edilmesinin ardÄ±ndan karÄ±n tadÄ±nÄ± doyasÄ±ya çÄ±karan çocuklar, kardan adam yapmayÄ± da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebi ile Dursunbey Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada 30 AralÄ±k Cuma günü de okullarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

SAKARYA

Sakarya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan, TaraklÄ± ile Geyve ilçelerinde ise tüm okullar yarÄ±n tatil edildi.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± il genelinde hayatÄ± olumsuz etkiledi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tüm ilçelerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda 30 aralÄ±k Cuma eÄŸitim ve öÄŸretime ara verildi. TaraklÄ± ve Geyve ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.

Bu arada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan 94 köy yolundan 80'i ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±. Ä°l Özel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler, kapalÄ± 14 köy yolunun ulaÅŸÄ±ma açÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

BURSA

Bursa ValiliÄŸi kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Büyükorhan, HarmancÄ±k, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öÄŸretim okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verdi.

Yurdu etkisi altÄ±na alan kötü hava koÅŸullarÄ± Bursa’da yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduÄŸu daÄŸ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, HarmancÄ±k, Keles ve Orhaneli’de ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime yarÄ±n ara verdi. Yetkililer, kötü hava koÅŸullarÄ±nÄ±n devam etmesi halinde diÄŸer ilçeler hakkÄ±nda da karar vereceklerini söylediler.

MERSÄ°N

Mersin ValiliÄŸi, kentte dün akÅŸam saatlerinden bugün öÄŸle saatlerine kadar etkili olan çok ÅŸiddetli yaÄŸmurun, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve ÇamlÄ±yayla ilçelerinde, eÄŸitime yarÄ±n da ara verildiÄŸini duyurdu.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü’nün 30 AralÄ±k 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde ÅŸiddetli yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±na istinaden maÄŸduriyetlerin ve üzücü olaylarÄ±n önüne geçilebilmesi maksadÄ±yla Mersin merkez Akdeniz, YeniÅŸehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve ÇamlÄ±yayla ilçelerinde 30 AralÄ±k 2016 Cuma günü özel öÄŸretim kurumlarÄ± dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eÄŸitim ve öÄŸretime ara verilmesine karar verilmiÅŸtir” denildi.

AyrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan hamile ve engelli personelin de 30 AralÄ±k 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, Çanakkale’nin 3 ilçesinde 30 AralÄ±k Cuma günü okullarÄ±n tatil edildiÄŸini duyurdu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi AyvacÄ±k, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eÄŸitime ara verildi.

MANÄ°SA

Manisa’nÄ±n Turgutlu Ä°lçesi’nde dünden (çarÅŸamba) beri etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yüksek kesimlerde 1 metreyi aÅŸan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yol açtÄ±. Bugün tatil edilen daÄŸlÄ±k kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, YukarÄ± BozkÄ±r, KabaçÄ±nar, Ören, Yunusdere, Karaköy, BaktÄ±rlÄ±, Karaoluk, Sivrice, Güney, DaÄŸyeniköy’de 30 AralÄ±k cuma günü okullar yine tatil edildi.

NEVÅžEHÄ°R

NevÅŸehir'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi öÄŸrenildi. OkullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi NevÅŸehir'de Meteoroloji Bölge MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi öÄŸrenildi. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise eksi 3 ve eksi 6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸmesinin tahmin edildiÄŸini bildiren yetkililer, don olaylarÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

KOCAELÄ°

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.Kocaeli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki anaokullarÄ±, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eÄŸitim ve öÄŸretime 30 AralÄ±k Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca aynÄ± gün kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

- KOÜ'DE TATÄ°L

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapÄ±lan açÄ±klamada da olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öÄŸretime, yarÄ±n da tüm birimlerde birinci ve ikinci öÄŸretime ara verildiÄŸi kaydedildi. Tatil nedeniyle mazeret sÄ±navlarÄ±na giremeyen öÄŸrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sÄ±navÄ± takviminde belirtilen gün ve saatte sÄ±nava gireceÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

ÇANKIRI

ÇankÄ±rÄ±'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacak.ÇankÄ±rÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve oluÅŸabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eÄŸitim kurumlarÄ±nda yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.