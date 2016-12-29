Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 17:42

2017 yÄ±lÄ±nda elektriÄŸe zam gelecek mi

elektrik

Enerji PiyasasÄ± Denetleme Kurulu (EPDK) tarafÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ±nda elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

EPDK yeni yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Enerji PiyasasÄ± Denetleme Kurulu (EPDK) yeni yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda elektriÄŸe zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. EPDK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli nihai perakende elektrik satÄ±ÅŸ tarifelerinde herhangi bir artÄ±ÅŸ olmamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸma neticesinde daÄŸÄ±tÄ±m bedelinde artÄ±ÅŸ söz konusu iken enerji bedelinde düÅŸüÅŸ olmuÅŸtur. DolayÄ±sÄ±yla ikisinin toplamÄ±ndan oluÅŸan ve tüketicinin muhatap olduÄŸu nihai bedelde artÄ±ÅŸ yoktur. Tek terimli tek zamanlÄ± alçak gerilimden baÄŸlÄ± mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceÄŸi vergi ve fonlar dahil toplam tutar; 2016 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi 2017 yÄ±lÄ±nda da yaklaÅŸÄ±k 41 TL dir".

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