Ä°stanbul ValiliÄŸinden vatandaÅŸa yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi yÄ±lbaÅŸÄ± gÃ¼nÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±n rahat ve huzurlu bir gÃ¼n geÃ§irme isteÄŸi nedeniyle bazÄ± tedbirler aldÄ±

AçÄ±klamada alÄ±nan tedbirler ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

"1) VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde, otogar ve toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na ait istasyonlarda, kamuoyunun yoÄŸun ilgisinin bulunduÄŸu ve kutlamalarÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi meydan ve alanlar ile eÄŸlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alÄ±nacak ve istihbarata azami önem verilecektir.

2) Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünce ve Ä°stanbul Anadolu Güney, Ä°stanbul Anadolu Kuzey, Ä°stanbul BakÄ±rköy, Ä°stanbul BeyoÄŸlu, Ä°stanbul Çekmece, Ä°stanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz saÄŸlÄ±k hizmeti verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r.

3) Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±) yangÄ±n ve benzeri tehlikelere karÅŸÄ± her türlü hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktÄ±r.

4) Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince YÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle görevlerin aksamamasÄ± için her türlü tedbir alÄ±narak, nöbet hizmetleri aksatÄ±lmadan yürütülecektir.

5)Trafik, belediye zabÄ±ta ve vergi denetim elemanlarÄ± ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirecektir.

6)Telefon arÄ±zalarÄ± ile elektrik, su, doÄŸalgaz kesinti ve arÄ±zalarÄ±na karÅŸÄ± ilgili kurumlarca gerekli önlemler alÄ±nacaktÄ±r."

AçÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n acil durumlarda aramalarÄ± gereken telefon numaralarÄ± ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

110 Ä°tfaiye

112 Ä°lk YardÄ±m ve Acil SaÄŸlÄ±k

122 AFAD ÇaÄŸrÄ± Merkezi

153 Ä°BB Beyaz Masa

155 Polis Ä°mdat

156 Jandarma Ä°mdat

158 Sahil Güvenlik