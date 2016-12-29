Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 21:17

Ä°stanbullularÄ± ilgilendiren su kesintisi aÃ§Ä±klamasÄ±

su kesintisi

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°), Ä°stanbul'da bazÄ± ilÃ§elerin zaman zaman sularÄ±nÄ±n kesileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°SKÄ°'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul'daki olumsuz hava koÅŸullarÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Ä°stanbul'da yaÅŸanan hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle enerji hatlarÄ±nda arÄ±zalar yaÅŸanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu daÄŸÄ±tÄ±m tesislerimize de enerji gelememekte ve Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerine içme suyu ulaÅŸmasÄ± noktasÄ±nda zaman zaman kesintiler yaÅŸanabilmektedir.

Ä°lgili kurumca enerji arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalÄ±ÅŸma sistemine devam edecektir." denildi.

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