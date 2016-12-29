Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/12/2016 21:19

Mardin'de 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk patlamada hayatÄ±nÄ± kaybetti

mardin patlama

Mardin'in DargeÃ§it ilÃ§esinde 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk bir poÅŸetin iÃ§ini kurcalayÄ±nca felaketi yaÅŸadÄ±

Mardin'in Dargeçit ilçesi Merkez Mahallesinde akÅŸam saatlerinde sokakta poÅŸet bulan Musa A., poÅŸetin içindeki cismi kurcalamaya baÅŸladÄ±. Bir anda meydana gelen ve çevredede panik yaratan potlamada Musa A., aÄŸÄ±r yaralandÄ±.  Çocuk, çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk müdahalenin ardÄ±ndan ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Musa A., doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Olay Yeri Ä°nceleme Åžubesi ekipleri, patlamanÄ±n olduÄŸu bölgede araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

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