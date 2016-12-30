61 rÃ¼tbeli asker FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TSK'nÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon sonucunda 61 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ve örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 65 kiÅŸi, savcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

Nöbetçi hakimliÄŸe çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden 61'i tutuklandÄ±, diÄŸer 4 ÅŸüpheli ise "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanarak tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nda çeÅŸitli rütbelerde görevli 575 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul merkezli 58 ilde 17 AralÄ±k'ta 2 ayrÄ± operasyon düzenlenmiÅŸ ve haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.AralarÄ±nda muvazzaf subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu belirtilen 286 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.