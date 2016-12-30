Mersin'de sel genÃ§ Ã§iftin sonu oldu

Mersin'de etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle Serkan-Fatma GenÃ§ Ã§ifti sele kapÄ±larak can verdi

Sel sularÄ±na kapÄ±lan Serkan GenÃ§ ve eÅŸi Fatma GenÃ§ Ã§ifti boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Fatma GenÃ§â€™in babasÄ± Ali KÄ±rmÄ±zÄ±, her sabah kÄ±zÄ± ile damadÄ±nÄ±n dere yataÄŸÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼den geÃ§tiÄŸini belirterek, 3 yaÅŸÄ±ndaki torunu Miray ile araÃ§taki bir kadÄ±nÄ±n da kayÄ±p olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–zÃ§ekim yaparken denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen bir kiÅŸi kayboldu. Mersin'de gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼n sabah etkili bir ÅŸekilde devam etti. Sabah okula ve iÅŸe gitmek isteyenler gÃ¼Ã§ anlar yaÅŸadÄ±. BirÃ§ok araÃ§ yollarÄ± kaplayan sel sularÄ±nda mahsur kaldÄ±. Mersin ValiliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kente 19 saatte metrekareye 155.8 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. 258 su baskÄ±nÄ± olduÄŸu, 200 kiÅŸinin mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 27 trafik kazasÄ± meydana geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. YeÅŸiltepe, BaharlÄ± ve Egemen kÃ¶ylerindeki Ã§adÄ±rlarda kalan 700 Suriyeli mÃ¼lteci tahliye edildi. â€˜ZORUNLU OLMADIKÃ‡A DIÅžARI Ã‡IKMAYINâ€™ Meteoroloji yetkilileri, bugÃ¼n Ã¶ÄŸlene kadar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n devam edeceÄŸini bildirdi. Valilik, vatandaÅŸlarÄ±n zorunlu olmadÄ±kÃ§a bugÃ¼n evlerinden Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ± istedi. Selin etkili olduÄŸu ilÃ§elerdeki tÃ¼m okullarda eÄŸitime ara verildi.