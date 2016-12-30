Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/12/2016 08:33

DiyarbakÄ±r'da ilan edilen o yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã¼Ã§ ilÃ§esinin kÃ¶ylerinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda elebaÅŸÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± teröristler ve iÅŸbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacÄ±yla operasyon düzenlendiÄŸi bildirildi.

AçÄ±klamada, operasyon yapÄ±lan bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince 28 AralÄ±k'ta Lice'ye baÄŸlÄ± KayacÄ±k, Ortaç, Yalaza, BaÄŸlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya baÄŸlÄ± Çitlibahçe, SarÄ±erik ve Ormankaya ile Kocaköy'e baÄŸlÄ± Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n saat 05.00'ten itibaren sona erdiÄŸi kaydedildi.

 
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