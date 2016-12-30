Sahte kÃ¼lÃ§e altÄ±nlardan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±s ÅŸimdi de FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Antalya'daki sahte kÃ¼lÃ§e altÄ±nlarÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan kiÅŸi bu kez FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Antalya Kemer’de daÄŸlÄ±k alanda 20 ton külçe altÄ±n olduÄŸu yönündeki iddialar sonrasÄ± baÅŸlatÄ±lan ve ekiplerin 3 günlük arayÄ±ÅŸÄ± sonucu 369 altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ alçÄ±dan külçeler çÄ±karÄ±lmasÄ±yla tamamlanan soruÅŸturmaya iliÅŸkin daha önce Kaçak kazÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çÄ±karÄ±lan ÅŸüpheliler, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Åžüphelilerden, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü bünyesinde 2'nci SÄ±nÄ±f Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraç edildiÄŸi açÄ±klanan M.K., Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan yeniden gözaltÄ±na alÄ±narak Antalya’ya götürüldü.