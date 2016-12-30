TSK TÃ¼rk ve Rus jetleri 38 DAEÅž hedefini vurdu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Rus ve TÃ¼rk jetleri tarafÄ±ndan El Bab bÃ¶lgesinde 38 DAEÅž hedefini vurdu.

Dün CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'Koalisyon El Bab harekatÄ±na katkÄ± sunmuyor' açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TSK'den dikkat çeken bir açÄ±klama geldi. TSK Rusya'nÄ±n El Bab'Ä± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Rus ve Türk jetleri tarafÄ±ndan El Bab bölgesinde gerçekleÅŸtirilen hava operasyonlarÄ±nÄ±n bilançosunu verdi.

RUS JETLERÄ° DEAÅž HEDEFLERÄ°NÄ° VURDU

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada; "Rusya Federasyonu hava unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, Bab ve hemen güneyindeki DEAÅž hedeflerine 3 kez hava harekatÄ± icra edilmiÅŸ; bunun sonucunda 12 DEAÅž'lÄ± teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

TÜRK JETLERÄ° 26 DEAÅž'LI TERÖRÄ°STÄ° ÖLDÜRDÜ

TSK, Türk jetleri tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen hava taarruzuna iliÅŸkin de bilgi paylaÅŸtÄ±: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAÅž terör örgütü hedefi imha edilmiÅŸ, DEAÅž tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 13 savunma/silah mevzii, 1 zÄ±rhlÄ± araç, 1 bombalÄ± araç ve 3 bombalÄ± araç imal yeri imha edilmiÅŸ, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduÄŸu 26 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirilmiÅŸtir."

1 ASKER ÅžEHÄ°T OLDU, 5 ASKER YARALANDI

Operasyondan kötü bir haberde payalaÅŸÄ±ldÄ±; "Gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda ise DEAÅž TÖ'nün Al Azrak güneyindeki unsurlara yönelik saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 kahraman personelimiz ÅŸehit olduÄŸu, 5 kahraman personelin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi."

ERDOÄžAN: KOALÄ°SYON EL BAB OPERASYONUNA DESTEK VERMÄ°YOR

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ±lÄ± ülkelerin terör örgütlerine destek verdiÄŸi sözlerini, ABD'den gelen tepkilerden sonra bir kez daha vurguladÄ±. ErdoÄŸan, "Sizler terör örgütlerine bölgede her türlü silah yardÄ±mÄ±nÄ± yaparsanÄ±z, ondan sonra bunu bir kÄ±lÄ±fa koyarak 'HayÄ±r biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz' derseniz, kusura bakmayÄ±n biz bunu yutmayÄ±z" demiÅŸti.ErdoÄŸan "Türkiye, Suriye kaynaklÄ± tehditleri sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca yaÅŸarken hatta sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n içine bombalar yaÄŸarken, NATO adeta olayÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda tutuldu. Bugün de El Bâb operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteÄŸini görmüyoruz. Sözüm ona DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAÅž'a en büyük zâyiâtÄ± verdiren, örgütün belini kÄ±ran El Bâb harekâtÄ±na hiçbir katkÄ± sunmuyor. " demiÅŸti.